Откриха в дере изчезналата в Средна гора баба Кръстина

Изчезналата в Средна гора 78-годишна жена е открита жива, съобщи Нова тв. Тя е дехидратирана, но в добро здраве.
Възрастната жена паднала в дере с дълбочина 10-15 м и не могла да излезе и да се прибере сама.
Баба Кръстина беше обявена за общодържавно издирване, след като стадото ѝ се прибрало без нея от паша преди четири дни. При нея останали през цялото време две от козичките ѝ.
В издирването ѝ се включиха 60 полицаи и доброволци, дрон и термокамера.
Жената сподели, че не е яла нищо от пет дни, и благодари сърдечно на спасителите си.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3141
1
21.08 2025 в 20:28
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Още един дългогодишен директор на столична гимназия напуска