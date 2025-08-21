Откриха в дере изчезналата в Средна гора баба Кръстина

OFFNews 21 август 2025 в 18:54 3819 1
Баба Кръстина

Снимка Екранна снимка
Баба Кръстина

Изчезналата в Средна гора 78-годишна жена е открита жива, съобщи Нова тв. Тя е дехидратирана, но в добро здраве.

Възрастната жена паднала в дере с дълбочина 10-15 м и не могла да излезе и да се прибере сама.

Баба Кръстина беше обявена за общодържавно издирване, след като стадото ѝ се прибрало без нея от паша преди четири дни. При нея останали през цялото време две от козичките ѝ.

В издирването ѝ се включиха 60 полицаи и доброволци, дрон и термокамера.

Жената сподели, че не е яла нищо от пет дни, и благодари сърдечно на спасителите си.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3141

    1

    1215

    21.08 2025 в 20:28

    -0
    +6
    Браво на баба Кръстина.Жилава планинка.
     
    X

    Тодор Тагарев във Фронтова линия