Откриха тяло в Борисовата градина, районът е отцепен

Откриха тяло в Борисовата градина, в близост до входовете откъм сектор В на Националния стадион „Васил Левски“, съобщи bTV.

Районът е отцепен, има силно полицейско присъствие. Криминалисти от 1-во районно управление работят на място.

По информация на bTV тялото е на млад мъж. От Спешна помощ заявиха, че са получили сигнал за инцидента в 08:10 ч. сутринта.

Спешният екип е установил смъртта на мъжа. Към този момент самоличността му не е изяснена, но той е на видима възраст между 30 и 35 години. Видимо е установено, че има наранявания по ръцете, краката и главата.

По неофициална информация става въпрос за инцидент, а не за убийство. Има данни, че е употребил алкохол, но експертизата трябва да покаже в какво количество е концентрацията в кръвта му.