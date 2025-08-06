Ексклузивно Нов ОУП предвижда строежи до Огънчето на Камен бряг, плътно до ръба на скалите

Откриха тяло в Борисовата градина, районът е отцепен

OFFNews 06 август 2025 в 10:10 15730 1
Полиция

Снимка БГНЕС/Надежда Пеева
Откриха тяло в Борисовата градина, в близост до входовете откъм сектор В на Националния стадион „Васил Левски“, съобщи bTV. 

Районът е отцепен, има силно полицейско присъствие. Криминалисти от 1-во районно управление работят на място.

По информация на bTV тялото е на млад мъж. От Спешна помощ заявиха, че са получили сигнал за инцидента в 08:10 ч. сутринта.

Спешният екип е установил смъртта на мъжа. Към този момент самоличността му не е изяснена, но той е на видима възраст между 30 и 35 години. Видимо е установено, че има наранявания по ръцете, краката и главата. 

По неофициална информация става въпрос за инцидент, а не за убийство.  Има данни, че е употребил алкохол, но експертизата трябва да покаже в какво количество е концентрацията в кръвта му.

    542

    1

    Октим

    06.08 2025 в 10:57

    -0
    +0
    Само като видя (с малки изключения) физиономиите в метрото или по улиците на столицата човек може да очаква да бъде изяден жив, не само убит ...
     
