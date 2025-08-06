Откриха тяло в Борисовата градина, районът е отцепен

Откриха тяло в Борисовата градина, в близост до входовете откъм сектор В на Националния стадион „Васил Левски“, съобщи bTV.
Районът е отцепен, има силно полицейско присъствие. Криминалисти от 1-во районно управление работят на място.
По информация на bTV тялото е на млад мъж. От Спешна помощ заявиха, че са получили сигнал за инцидента в 08:10 ч. сутринта.
Спешният екип е установил смъртта на мъжа. Към този момент самоличността му не е изяснена, но той е на видима възраст между 30 и 35 години. Видимо е установено, че има наранявания по ръцете, краката и главата.
По неофициална информация става въпрос за инцидент, а не за убийство. Има данни, че е употребил алкохол, но експертизата трябва да покаже в какво количество е концентрацията в кръвта му.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
542
1
06.08 2025 в 10:57
Напредък и санкции - пълна каша в опитите на Тръмп да се разбере с Путин за край на войната
Напредък и санкции - пълна каша в опитите на Тръмп да се разбере с Путин за край на войната
Каквото и да направи Йотова, няма да спаси потъващия кораб
Неразказаната мръсна история на Варна, която доведе до ареста на кмета Благомир Коцев (видео)
Тръмп наказа Индия с 50% мита заради руската война в Украйна