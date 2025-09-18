Откриха тяло на жена край жилищен блок във Варна (допълнена)

Тяло на починала 48-годишна жена е открито край жилищен блок във варненския квартал "Чайка", предаде БНР. 

Сигналът за откритото тяло е получен в 4.50 часа тази сутрин.

По данни на разследващите, престъплението е извършено в ранните часове на 18 септември.

Смъртта е настъпила в резултат от прободно-порезни рани в областта на сърцето на жената.

Има насоки кой е предполагаемият извършител. Предстоят разпити на свидетели, изготвяне на експертизи и други действия за изясняване на фактите и обстоятелствата около случилото се.

Работата по досъдебното производство продължава.

