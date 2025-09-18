Откриха тяло на жена край жилищен блок във Варна

OFFNews 18 септември 2025 в 10:40 612 0
Снимката е илюстративна.

Снимка БГНЕС
Снимката е илюстративна.

Тяло на починала 48-годишна жена е открито край жилищен блок във варненския квартал "Чайка", предаде БНР. 

Сигналът за откритото тяло е получен в 4.50 часа тази сутрин.

Линейка е откарала тялото на 48-годишната жена.

В момента на мястото на инцидента има Криминалистична лаборатория, а служители на ОД на МВР претърсват цялата градинка.

Причината за смъртта на жената все още не е ясна. Органите на реда работят за изясняване на случая.

Образувано е досъдебно производство.

    X

