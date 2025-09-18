Откриха тяло на жена край жилищен блок във Варна

Тяло на починала 48-годишна жена е открито край жилищен блок във варненския квартал "Чайка", предаде БНР.
Сигналът за откритото тяло е получен в 4.50 часа тази сутрин.
Линейка е откарала тялото на 48-годишната жена.
В момента на мястото на инцидента има Криминалистична лаборатория, а служители на ОД на МВР претърсват цялата градинка.
Причината за смъртта на жената все още не е ясна. Органите на реда работят за изясняване на случая.
Образувано е досъдебно производство.
