Откриха двама мъртви мъже в хамбар на кораб в Бургас

OFFNews 30 септември 2025 в 11:49 199 0

Снимка Marinetraffic

Двама души са открити мъртви в хамбар на борда на плаващия под флага на Маршаловите острови кораб, съобщи Maritime.bg. 

Телата им са открити тази нощ, когато започва обработка на кораба в терминал на Пристанище Бургас.

Мъжете са били в товарен хамбар, където е установена тяхната гибел. Те не са част от екипажа на построения през 2012 година плавателен съд. 

Двете открити лица не са служители или работници в пристанищния терминал, според информация на Maritime.bg. 

Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании. Съдът е превозвал товар меден концентрат от Перу.

Започнало е разследване.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Трите стълба на руската пропаганда: анализът на Серхий Плохий