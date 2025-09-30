Откриха двама мъртви мъже в хамбар на кораб в Бургас

Двама души са открити мъртви в хамбар на борда на плаващия под флага на Маршаловите острови кораб, съобщи Maritime.bg.
Телата им са открити тази нощ, когато започва обработка на кораба в терминал на Пристанище Бургас.
Мъжете са били в товарен хамбар, където е установена тяхната гибел. Те не са част от екипажа на построения през 2012 година плавателен съд.
Двете открити лица не са служители или работници в пристанищния терминал, според информация на Maritime.bg.
Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании. Съдът е превозвал товар меден концентрат от Перу.
Започнало е разследване.
