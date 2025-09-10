Откриха боен снаряд на плаж край Синеморец

Боен снаряд е бил открит на плаж "Велека" край Синеморец снощи вечерта.
Очевидци разказват, че той е бил празен, съобщава националната телевизия.
Произходът му не е уточнен, уточнява БНТ.
Какво разказва Държавният архив за съветската окупация?
