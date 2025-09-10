Откриха боен снаряд на плаж край Синеморец

OFFNews 10 септември 2025 в 13:14 2861 0
Бойният снаряд изплува на живописния плаж

Снимка БНТ
Бойният снаряд изплува на живописния плаж "Велека"

Боен снаряд е бил открит на плаж "Велека" край Синеморец снощи вечерта.

Очевидци разказват, че той е бил празен, съобщава националната телевизия.

Произходът му не е уточнен, уточнява БНТ.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Какво разказва Държавният архив за съветската окупация?