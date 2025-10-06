Откриха 9 пликчета ''друсан чай'' у жени от Каблешково и Камено

OFFNews 06 октомври 2025 в 09:12 770 0
Белезници

Снимка Pixabay
Дрогата е открита при две паралелни проверки.

Пликчета с "друсан чай" са открити у две жени от Каблешково и Камено, област Бургас, съобщи полицията.

Служители от Районно управление-Поморие са открили у 29-годишна жена от Каблешково шест пликчета с общо тегло 7 грама.  Жената е задържана за срок до 24 часа.

Паралелно е извършена проверка на 29-годишна жена от Камено, като намерили и иззели три пликчета с "друсан чай" с общо тегло около 4 гр. Жената е задържана за срок до 24 часа.

По случаите са образувани бързи производства.

Друсаният час е вид дизайнерска дрога - билки се обработват с ацетонов разтвор и се пушат под формата на цигари.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     