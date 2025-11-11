От днес започва втора част на акция ''Зима''

От днес е в ход втора част на акция "Зима". Пътна полиция ще следи за спазването на правилата по пътищата и от пешеходци, и от шофьори.

Под лупа ще се гледа дали се спазват промените в Закона за движение по пътищата, които влязоха в сила в началото на септември.

Според новите текстове глоби по 100 лева се налагат на пещеходци, които докато пресичат си говорят по телефона или гледат в него. На същата стойност ще е санкцията и за шофьорите, които използват мобилно устройство зад волана. А за тези, които карат с над 50 км/ч над разрешеното извън населено място, ги очаква глоба от 600 лева и отнемане на книжката за два месеца.

През уикенда ще има засилен контрол по пътищата към граничните пунктове „Капитан Андреево“, „Калотина“, „Кулата“, както и при „Дунав мост“ 1 и „Дунав мост“ 2.