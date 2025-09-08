От днес: 100 лв. глоба, ако пресечеш на червено

Двойно увеличение на глобата за пресичане на червено - тя става 100 лв. при досегашни 50 лв. Същата санкция се предвижда и при пресичане на ограждения, където това е забранено.

От днес влизат в сила новите правила за пешеходците, които предвиждат допълнителни задължения с цел повишаване на безопасността на пътя. Промените са в отговор на нарастващия брой инциденти с пешеходци, особено в градските зони, съобщават от Главна дирекция „Национална полиция“.

Пешеходците са длъжни да спрат, преди да пресекат по пешеходна пътека, да се огледат внимателно, да преценят скоростта на приближаващите превозни средства и чак след това да предприемат пресичане, предвиждат промените.

Изрично се забранява използването на мобилни телефони и други устройства, които разсейват, докато пешеходецът пресича платното. При установено нарушение глобата е също 100 лв.

Пешеходците нямат право да пресичат платното непосредствено пред или зад спрял автобус на спирка. Те са длъжни да изчакат рейсът да потегли и едва тогава, при осигурена видимост, да продължат пътя си. Тази мярка е въведена заради редица инциденти с внезапно изскочили пешеходци.

От "Пътна полиция" отправят апел и към шофьорите – да бъдат особено внимателни при приближаване към пешеходни пътеки или кръстовища, особено ако на тротоара има деца.