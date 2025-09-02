Още един трамвай номер 22 дерайлира в София - този път до гара ''Подуяне''

Още един трамвай номер 22 е дерайлирал в София, съобщават свидетели във фейсбук групата "Катастрофи в София".
Този път вторият инцидент се е случил на кръстовището на гара Подуяне. Причините все още се изясняват. Няма данни за пострадали.
Мотриса от същата линия по-рано тази сутринта се заби в паркирали коли до Румънското посолство.
По последна информация ватманът е затворил вратата на трамвая, когато е слязъл, за да си купи кафе. Външни лица (предполагаеми младежи) през страничния прозорец на кабината са задвижили трамвая на максимална скорост (70км/ч), пресягайки се към джойстика.
02.09 2025 в 16:10
