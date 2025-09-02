Още един трамвай номер 22 дерайлира в София - този път до гара ''Подуяне''

02 септември 2025
Снимка Фейсбук/ Светла Чанкова
Още един трамвай номер 22 е дерайлирал в София, съобщават свидетели във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Този път вторият инцидент се е случил на кръстовището на гара Подуяне. Причините все още се изясняват. Няма данни за пострадали.

Мотриса от същата линия по-рано тази сутринта се заби в паркирали коли до Румънското посолство.

По последна информация ватманът е затворил вратата на трамвая, когато е слязъл, за да си купи кафе. Външни лица (предполагаеми младежи) през страничния прозорец на кабината са задвижили трамвая на максимална скорост (70км/ч), пресягайки се към джойстика.

    craghack

    02.09 2025 в 16:10

    Това вече на нищо не прилича. Дали не е умишлено?
     
