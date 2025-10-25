Още 11 задържани у нас за трафик на мигранти, ръководел ги перничанин

МВР съобщи днес за втора акция срещу трафика на хора. В нея са задържани общи 11 души.

По-рано днес полицията обяви, че друга акция срещу трафика на хора е задържала шестима души.

Втората акция е проведена на 23 октомври на територията на областите София, Перник и Благоевград и е за трафик на мигранти през България.

Двама от задържаните са арестувани в момент на превозване на трима гражданин на Ирак без статут. Автомобилът им е спрян на автомагистрала „Тракия" посока София. Превозното средство е иззето.

Установено е, че чужденците са в производство по разглеждане на молби за международна закрила, като без надлежно разрешение са напуснали определената им зона за пребиваване в Харманли. Разпитани са пред съдия.

При проведените действия по неотложност са извършени лични обиски на задържаните, претърсени са 13 адреса и автомобили. Иззети са мобилни телефони и документи. Разпитани са свидетели.

Задържането на трима от мъжете е продължено за срок до 72 часа с постановление на прокурор, а един вече е в ареста по друго наказателно производство. Те са привлечени като обвиняеми.

Събрани са доказателства, че водачът на лекия автомобил – 49-годишен мъж от Перник, от 2023 г. е ръководил организирана престъпна група, създадена с користна цел – получаване на имотна облага да подпомага чужденци да преминават през страната в нарушение на закона. Трима мъже - на 29, 27 и 24 години, са идентифицирани като участници в престъпното сдружение.

Продължава работата по установяване на участието в престъпната група и на други лица и тяхната роля в нея.