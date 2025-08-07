Осъдиха казанлъчанин, рекламирал фалшиви кредити в ТикТок

25-годишен мъж от Казанлък получи ефективна присъда от 11 месеца затвор за измама, извършена чрез социалната мрежа ТикТок, предаде БНР.

Мъжът е осъждан и преди. В платформата ТикТок той публикувал видеоклипове, в които рекламирал отпускане на бързи кредити и предлагал обединяване на финансови задължения.

В началото на годината една от измамите е била успешна. На видеото е попаднала 35-годишна жена, която имала нужда от средства. Тя установила контакт чрез приложението, а в последвалата комуникация мъжът се представил за служител на кредитна фирма. След като получил личните ѝ данни, поискал предварително плащане от 300 лева за отпускане на кредит от 7 000 лева.

Жената направила превода чрез каса на "Изи Пей" на името на трето лице, за което измамникът твърдял, че е представител на фирмата. Веднага след превода, подсъдимият я блокирал и прекъснал всякаква комуникация.

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда, информират от съда.