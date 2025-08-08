Опит за грабеж пред банка в София, нападната е служителка на болница със 100 000 лв. служебни пари

OFFNews 08 август 2025 в 14:31 3364 1

Снимка БГНЕС/архив

Опит за грабеж е извършен пред клон на банка в столичния квартал "Дианабад", съобщи бТВ. 

Нападателят опитал да открадне 100 000 лева от жена, която носела сумата в чанта. Тя не е пострадала.

Парите били на болница, чийто служител е нападнатата. 

Обирджията бил задържан от полицията с помощта на граждани. Очевидци се намесили и отървали жената, след което униформените го хванали в района на местопрестъплението. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3420

    1

    avitohol

    08.08 2025 в 14:59

    -0
    +10
    Честно ли тоя малоумен шеф на болницата няма договор с инкасо да прибира парите ???
     
    X

    Днес е денят на най-съвършените животни - котките