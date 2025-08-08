Опит за грабеж пред банка в София, нападната е служителка на болница със 100 000 лв. служебни пари

Опит за грабеж е извършен пред клон на банка в столичния квартал "Дианабад", съобщи бТВ.
Нападателят опитал да открадне 100 000 лева от жена, която носела сумата в чанта. Тя не е пострадала.
Парите били на болница, чийто служител е нападнатата.
Обирджията бил задържан от полицията с помощта на граждани. Очевидци се намесили и отървали жената, след което униформените го хванали в района на местопрестъплението.
08.08 2025 в 14:59
