Около 70 000 къса цигари без бандерол са открити при акция в Доброславци

Около 70 000 къса цигари без бандерол са открити при акция на полицията в Доброславци в столичния район "Нови Искър", предаде БТА.

Акцията е извършена днес от "Икономическа полиция" на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съвместно с Девето районно управление на полицията.

Задържан е един човек, който е криминално проявен. В миналото е бил задържан също за подобен вид престъпления.

Паричната стойност на акцизните стоки ще бъде определена след назначаването на съответните експертизи.

По думите на комисар Кристиян Костов, към момента полицията работи с информацията, че стоката е била предназначена за вътрешния пазар и евентуално за износ, като това подлежи на допълнително доказване.

Комисар Костов уточни, че след приключването на всички процесуално-следствени действия, материалите ще бъдат докладвани в съответната прокуратура. Тогава ще бъде взето решение дали да бъде наложена мярка за допълнително задържане на извършителя за срок до 72 часа.

От началото на годината на територията на СДВР са конфискувани огромни количества райски газ, каза комисар Костов в отговор на въпрос за разпространението на този вид наркотик.