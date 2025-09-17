Охранител на паркинг е наръгал с нож мъж след спор, че го заснел

Охранител на паркинг в Бургас е наръгал с нож друг мъж (33 г.) след спор за нежелано заснемане с мобилен телефон, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.
Инцидентът е станал около 17:30 часа вчера в района на паркинга пред хотел "Парк" в Морската градина.
Там е възникнал спор между 52-годишния охранител и мъж от София, който го снимал с мобилен телефон. Заради нежеланото заснемане охранителят нанесъл порезна рана в областта на корема на 33-годишния софиянец.
Пострадалият не е получил сериозни наранявания. Охранителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, което се води под надзора на прокуратурата.
