Обстановката в страната е сравнително спокойна. 51 селища са без ток

Обстановката в страната е сравнително спокойна. Но 51 населени места са без ток в Трънско. Премахнати са падналите дървета и селищата вече са достъпни.

Това се разбра от брифинга на шефа на пожарната главен комисар Александър Джартов и директора на ГДНП Захари Васков.

Джартов обясни, че екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението" са работили по 30 произшествия, като осем от тях са свързани с отстраняването на паднали дървета и отводняването на различни обекти.

Екипите работят и по отстраняването на отломките след наводнението в курортен комплекс „Елените“.

"През нощта екипи на пожарната ще патрулират в районите, където е обявен червен код за валежи, така че да може да постъпва своевременно информация къде има проблеми", уточни Джартов.

Захари Васов допълни, че институциите са почнали проверки за служилото се на "Елените", движението е забранено, а полиция и жандармерия пазят изоставените сгради от мародери.

"Засега това (забраната за достъп) ще остане до сряда, когато ще заседава Кризисният щаб, за да се вземе решение за евентуално отпускане на мерките. Критичните точки се наблюдават постоянно", изтъкна Васков.

Към момента има данни за евакуацията на 200 души от "Елените", като около 100 от тях са отишли при близки и познати, а останалите са настанени в хотели в Свети Влас и Несебър.