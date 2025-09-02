Обраха пътничка от Роман във влака за Червен бряг

Жителка на град Роман е била ограбена по време на пътуване с влак по маршрута Мездра - Червен бряг, предаде БТА.

Извършителят е отнел от дамската чанта на жената 350 лева, лична карта, дебитна карта и други документи.

След проведени оперативно-следствени действия полицията установила извършителя – 22-годишен жител на Роман, криминално проявен и вече осъждан за кражби и грабеж.

Част от парите и личните документи са върнати на собственичката.