Обраха пътничка от Роман във влака за Червен бряг

OFFNews 02 септември 2025 в 11:15 568 0
Обир.

Снимка FreePik
Обир.

Жителка на град Роман е била ограбена по време на пътуване с влак по маршрута Мездра - Червен бряг, предаде БТА. 

Извършителят е отнел от дамската чанта на жената 350 лева, лична карта, дебитна карта и други документи.

След проведени оперативно-следствени действия полицията установила извършителя – 22-годишен жител на Роман, криминално проявен и вече осъждан за кражби и грабеж.

Част от парите и личните документи са върнати на собственичката.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Легендарният Пуркарете: В бедност, унижение и тъмнина по комунизма гледахме българска телевизия