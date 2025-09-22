Нови рекорди: Засякоха две коли със средна скорост 197 км/ч и 186 км/ч по АМ ''Марица''

Автомобил е засечен да се движи със средна скорост от 197 км/ч на магистрала "Марица". Новият рекорд, записан от тол камерите, е на участъка Момково-Любимец.
В същата отсечка, но в посока към границата с Турция, тол камерите хващат още едно рекордно нарушение - 186 км/ч средна скорост, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи.
Участъкът е с дължина 5.9 км, показва справка в регистъра на Националното тол управление.
Сертифицираните за отчитане на нарушения отсечки на "Марица", освен Момково - Любимец и в двете посоки, са Момково - Свиленград в двете посоки и Харманли - Любимец, също в двете посоки. Те бяха въведени на 11 септември.
От събота до тази сутрин засечените нарушения на скоростните ограничения в страната са общо над 1600. Най-много са в област Видин, Северната скоростна тангента на София и край Телиш.
197 км/ч е втората най-висока средна скорост, засечена досега, след 202 км/ч на магистрала "Тракия" в края на юли, но е най-високата от 6 септември, от когато се налагат глоби по показания на тол камери, припомня бТВ.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Залезът на демокрацията: мрежа на автокрации и технологични хъбове
20-годишна блъсна и неволно уби внезапно изскочил мъж на пътя Рила-Кочериново
Две допълнителни ленти на ''Хемус'' ще улесняват трафика на завръщащите се в София утре
Залезът на демокрацията: мрежа на автокрации и технологични хъбове