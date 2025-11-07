Нова ало измама: Замесен сте в престъпление. Някой се опитва да тегли кредит от ваше име

Изобретателни измамници измислиха нова телефонна манипулация, но погрешка попаднаха на журналист.

Замесена сте в престъпление!. Тези думи чува Милена Воденичарова от БНР след позвъняване.

Гласът отсреща ѝ обяснил, че с нотариално заверено пълномощно от нейно име измамник се е опитал да изтегли кредит от 19 000 лв. Човекът се представя за следовател Добромир Велчев от 2-ро Районно управление, но силният му руски акцент и нелогичният му разказ я усъмняват, разказва пострадалата пред Нова тв.

"Следовател" Велчев обяснил, че мъж на име Радослав Колев опитал да изтегли кредит от банка с клон на сторичния бул. "Цариградско шосе". В документа имало всичките й лично данни, но служителите се усъмнили, задали му няколко уточняващи въпроса и мъжът се стреснал. Грабнал пълномощното и избягал.

Мъжът от телефона поискал имейл, на който да изпрати своите идентификационни данни и профил на човека, който се опитал да изтегли кредит от името на журналиста.

"Единият документ беше служебна карта със снимка. На мястото на печата пишеше "штамп", от което е видно, че е фалшива", обясни журналистът.

Върху другия документ имало снимка на истински престъпник, който преди няколко години опитал да избяга от затвора.

От СДВР потвърдиха, че е подаден сигнал за подобна измама и увериха, че работят по случая. От полицията подчертаха, че в районните управления следователи няма.