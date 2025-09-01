Нова ало измама: Изтегли кредит, за да помогнеш при разкриването на банкови престъпления

Телефонни измамници карат хората да теглят кредити и да внасят парите по определени защитени сметки с уверението, че целта е да помогнат на полицията при разкриването на банкови измами. За този нов вид престъпления алармират от ГД "Национална полиция".

Жертвите са на различна възраст, обясни началникът на сектор "Измами" в ГДНП гл. инспектор Златка Падинкова пред БНР.

"Регистрираните телефонни измами са с около 20% повече спрямо същия период на миналата година. Статистиката отразява ситуацията в страната", изтъкна тя.

По думите й освен традиционните ало измами, сега се появява и нов начин за извършване на престъпления, при който се използва сценарий с опит за теглене на кредит с фалшиво пълномощно. Извършителите манипулират начина, по който се презентира входящото обаждане. На екрана се появява български номер, но става дума за интернет телефония. Измамниците изпращат и електронно съобщение.

Първоначално с жертвата се свързва лице, което се представя за полицейски служител, и информира, че някой с фалшиво пълномощно се опитва да изтегли кредит от нейно име. Мнимият полицай събира информация, свързана с банкова сметка, с лични спестявания, а след това прехвърля комуникацията към фалшив служител на Централната банка, който дава инструкции на жертвата, обясни Падинкова.

Ако хората получат подобно обаждане, не бива да се доверяват, подчерта тя.

"Имаме случаи, при които са изтеглени кредити. Извършителите убеждават жертвата, че трябва да изтегли максимално възможния. Най-голямата сума, която е изтеглена по искане на телефонни измамници, е 80 000 лева", каза още Падинкова.

Извършителите говорят български, но не като роден, а са със източнославянки диалект, който наподобява този на бившите съветски републики, обясни още инспекторът.