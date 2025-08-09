Нов пожар пламна край Костинброд, задействаха системата BG-Alert (обновена)

OFFNews 09 август 2025 в 17:40 755 0
Нов пожар пламна край Костинброд

Снимка Фейсбук група/Костинброд
Нов пожар пламна край Костинброд

Нов пожар пламна край Костинброд. По искане на кмета на Костинброд Трайчо Младенов е задействана системата BG-Alert, предаде Нова ТВ.

Пожарът обхваща сухи треви и храсти между селата Градец и Царичина. 

Сигналът за горящата растителност е подаден в 15:22 часа. На място са изпратени общо 6 автомобила с 19 пожарникари – 4 автомобила с 12 служители от област София и 2 автомобила със 7 пожарникари от столичната дирекция.

В момента няма опасност за близките села, увери кметът на община Костинброд.

Към този момент пожарът е овладян.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Подкрепете канала на OFFNews!