Несъобразена скорост отне два живота във Видинско

Две жертви и двама пострадали при тежка катастрофа тази нощ на пътя между селата Куделин и Връв, предаде БНТ.

Сигналът за инцидента е получен на тел. 112 в 00:34 ч. Според първоначалната информация, 23-годишен шофьор от Брегово, движещ се с несъобразена скорост към с. Ново село, изгубил контрол над автомобила си при излизане от десен завой. Колата поднесла, преминала през платното и се ударила последователно в две дървета.

На място е загинал 20-годишен пътник от предната седалка, а шофьорът, който е бил с множество травми, е починал по-късно във видинската болница. Двамата пътници на задната седалка – на 20 и 34 години – са в реанимация.

Работата на разследващите продължава в рамките на образуваното по случая досъдебно производство.