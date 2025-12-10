Непълнолетни подали фалшив сигнал за бомба в полицейското управление в Харманли

Двама непълнолетни са подали фалшив сигнал за поставено взривно устройство в сградата на Районното управление МВР в Харманли, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията.

Вчера в 13:02 часа на спешния телефон е постъпило обаждане за бомба зад парното помещение на полицейското управление.Незабавно районът е отцепен и е извършен комплекс от проверки и действия по установяване ползвателя на телефона.

Изяснено е, че собственик на мобилния телефон е 16-годишен, а негов връстник и съученик е подал неверния сигнал. Случая е докладван на дежурен прокурор и е образувана полицейска преписка. Материалите по нея ще бъдат докладвани на местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Харманли.

На непълнолетните са съставени актове по Закона за националната система за спешни повиквания, допълниха от полицията.