Наводнения в село Лозенец и на къмпинг Нестинарка (видео)

OFFNews 07 октомври 2025 в 13:30 484 0
Лозенец днес

Снимка Meteo Balkans
Лозенец

Имаме локални наводнения в село Лозенец и на къмпинг "Нестинарка", съобщи пред БТА кметът на Царево Марин Киров.

Този път прави впечатление, че заливната зона идва от републиканската пътна мрежа. Към момента реките и деретата поемат притока на водата, каза Киров.

Превенцията, която извършихме през предходните три дни, е да отпушим всички речни корита, които бяха запушени на 3 октомври и мисля, че това дава резултат, твърди кметът.

Той информира, че няма евакуирани, няма жертви и няма пострадали хора. В момента дъждът започва да спира, така че ще наблюдаваме в рамките на деня ситуацията, каза кметът на Царево.

