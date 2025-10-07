Наводнения в село Лозенец и на къмпинг Нестинарка (видео)

Имаме локални наводнения в село Лозенец и на къмпинг "Нестинарка", съобщи пред БТА кметът на Царево Марин Киров.

Този път прави впечатление, че заливната зона идва от републиканската пътна мрежа. Към момента реките и деретата поемат притока на водата, каза Киров.

Превенцията, която извършихме през предходните три дни, е да отпушим всички речни корита, които бяха запушени на 3 октомври и мисля, че това дава резултат, твърди кметът.

Той информира, че няма евакуирани, няма жертви и няма пострадали хора. В момента дъждът започва да спира, така че ще наблюдаваме в рамките на деня ситуацията, каза кметът на Царево.