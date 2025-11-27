Наводнени улици, мостове и мазета в Благоевградско (снимки, видеа)

Обилните валежи наводниха улици, мостове и мазета в общините Сандански и Петрич, предаде БНТ.

Проливният дъжд продължава да се изсипва още от тази нощ в Югозападна България. На места падналите количества са от 20 до 80 л/кв.м.

По думите на кмета на Сандански, ситуацията е сложна. Има залят мост в град Сандански.

На разпостранени кадри в интернет се вижда как река Лешница е излязла от коритото си край село Лиляново.

Има и сигнали за наводнени мазета в селата Ново Делчево, Лешница, Джигурово.

Част от улиците на Сандански също са наводнени. Силният дъжд създава проблеми и на зеленчуковата борса край село Кърналово.

Затворен е пътят от Петрич към село Митино, тъй като е залят от вода. Аварийни екипи са на терен, за да овладеят ситуацията.