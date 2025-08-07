Наркотрафиканти са арестувани при съвместна операция на гръцки и български полицаи

Заловен е контейнер с 560 килограма канабис на пристанището в Пирея

OFFNews 07 август 2025 в 13:00 1054 1
Снимка БГНЕС
Наркотрафиканти са арестувани при съвместна операция на гръцки и български полицаи, съобщават от полицията в Пирея, цитирани от БНР.

Операцията започва, след като на пристанището в Пирея е заловен контейнер с 560 килограма канабис, натоварен на борда на кораб от Канада. Получател е българска фирма в София.

Митничарите получават разрешение от прокурора да продължат акцията по залавяне на трафикантите. Затова допускат стоката да бъде натоварена на камион, който потегля от Пирея към София.

Незабелязано товарът е охраняван от гръцки полицаи с няколко автомобили. След границата в акцията са се включват и български полицаи, които предварително са уведомени за схемата.

При пристигането на пратката в София са арестувани трима души, получатели на пакетите с канабис.

Наркотикът е конфискуван, както и камионът, превозил пакетите до София.

