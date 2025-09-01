Напрежение в Ботевград: Роми търсят отмъщение заради некачествена дрога

Засилено е полицейското присъствие в Ботевград, след като тази вечер хора от ромската махала тръгнали да отмъщават на смятани от тях наркодилъри.

Всичко започнало вчера, когато 30-годишен наркозависим починал от инфаркт, се твърди в медицинската документация. Според ромите обаче причината за смъртта била некачествена дрога, съобщи Нова тв.

От МВР са потвърдили информацията. На място са изпратени подкрепления от съседните полицейски участъци, жандармерията, както и специализирани полицейски сили.

Около 19:30 ч. тази вечер хора от махалата потрошили къщата на дилъра, когото смятат за отговорен за смъртта на мъжа. Тя се намира в близкото село Трудовец. След като не го открили там, ромите се върнали в Ботевград и започнали да обикалят града в търсене на жилищата на други хора, сочени за разпространители на дрога.

Засега няма данни за пострадали. По информация на МВР ситуацията се овладява.