Напрежение в Ботевград: Роми търсят отмъщение заради некачествена дрога

OFFNews 01 септември 2025 в 22:06 1987 5
Наркодилъри

Снимка Интернет

Засилено е полицейското присъствие в Ботевград, след като тази вечер хора от ромската махала тръгнали да отмъщават на смятани от тях наркодилъри.

Всичко започнало вчера, когато 30-годишен наркозависим починал от инфаркт, се твърди в медицинската документация. Според ромите обаче причината за смъртта била некачествена дрога, съобщи Нова тв.

От МВР са потвърдили информацията. На място са изпратени подкрепления от съседните полицейски участъци, жандармерията, както и специализирани полицейски сили.

Около 19:30 ч. тази вечер хора от махалата потрошили къщата на дилъра, когото смятат за отговорен за смъртта на мъжа. Тя се намира в близкото село Трудовец. След като не го открили там, ромите се върнали в Ботевград и започнали да обикалят града в търсене на жилищата на други хора, сочени за разпространители на дрога.

Засега няма данни за пострадали. По информация на МВР ситуацията се овладява.

    16112

    5

    Човека

    01.09 2025 в 23:39

    -0
    +0
    Бат Бойко, като успял към успял човек ще те попитам. Как успя да ни натириш в тая помийна яма?

    4246

    4

    БотоксПутю

    01.09 2025 в 23:21

    -0
    +0
    Ами прави са ромите. Все пак сме в ЕС и качеството трябва да бъде гарантирано, на каквото и да било то.

    1948

    3

    craghack

    01.09 2025 в 22:28

    -0
    +4
    От статията излиза, че МВР пази дилърите и бизнеса им...

    3000

    2

    Off-the-grid

    01.09 2025 в 22:19

    -1
    +10
    Добре, че е дрогата, да ни отърве от ацтеките

    110

    1

    jdravun

    01.09 2025 в 22:14

    -0
    +11
    Добре ,че са ацтеките ,да ни отъват от дрогата.
     
