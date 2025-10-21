Намушкаха с нож 12-годишно дете в столично училище (допълнена)

12-годишно дете е намушкано в столичното училище 94 СУ "Димитър Страшимиров", в квартал "Христо Ботев", предаде Нова ТВ.
Инцидентът е станал малко след 10:00 часа.
Осмокласникът, извършил е нападението, е бил с тежко семейно положение - неговият баща е починал, а грижи в оглеждането му са полагали баба му и дядо му.
Пострадалият ученик е с дълбока рана в областта на рамото. Линейка е пристигнала бързо на мястото на инцидента и е откарало детето в "Пирогов".
По думи на директорката на училището, всичко се е случило за части от секундата - в голямото междучасие, на "шега". Не е имало напрежение между двете деца, нито между техните семейства, пише bTV.
И двете семейства са уведомени и са в училището.
Състоянието на пострадалото дете е било адекватно към момента, казва още директорката.
Това е пореден случай на агресия между ученици в рамките на два дни. В неделя намушкаха фатално 15-годишно момче в сърцето в столичен мол. То беше транспортирано до "Пирогов", където почина.
