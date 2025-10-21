Намушкаха с нож 12-годишно дете в столично училище (допълнена)

По думи на директорката на училището, всичко се е случило за части от секундата - в голямото междучасие, на "шега".

OFFNews 21 октомври 2025 в 11:08 5035 6
Снимката е илюстративна.

12-годишно дете е намушкано в столичното училище 94 СУ "Димитър Страшимиров", в квартал "Христо Ботев", предаде Нова ТВ. 

Инцидентът е станал малко след 10:00 часа.

Осмокласникът, извършил е нападението, е бил с тежко семейно положение - неговият баща е починал, а грижи в оглеждането му са полагали баба му и дядо му.

Пострадалият ученик е с дълбока рана в областта на рамото. Линейка е пристигнала бързо на мястото на инцидента и е откарало детето в "Пирогов".

По думи на директорката на училището, всичко се е случило за части от секундата - в голямото междучасие, на "шега". Не е имало напрежение между двете деца, нито между техните семейства, пише bTV. 

И двете семейства са уведомени и са в училището.

Състоянието на пострадалото дете е било адекватно към момента, казва още директорката. 

Това е пореден случай на агресия между ученици в рамките на два дни. В неделя  намушкаха фатално 15-годишно момче в сърцето в столичен мол. То беше транспортирано до "Пирогов", където почина.

    Mumko

    21.10 2025 в 14:04

    Квартал Христо Ботев. Квартала на кафявите. 12 годишен ходи с нож на училище.... Това е психологията на всеки мангал.

    dolivo

    21.10 2025 в 14:03

    или тоталитарна диктатура (като комунизма), или религиозна индоктринация

    за по-обикновените хора няма друго решение.

    bls

    21.10 2025 в 13:16

    Някой да ми обясни как точно на шега 8мокласник наръгва 5-токласник (там някъде) дълбоко в рамоот. .

    Far Rider

    21.10 2025 в 12:56

    Gavrilov, забрави да добавиш Мухобойко и другата пасмина, еврейските заговори, американската намеса, марсианската мафия, междукосмическия заговор срещу Задунайская губерния с цел да унищожат най-интелигентната, най-развитата и процъфтяваща страна в целия Космос и околоните села!

    Октим

    21.10 2025 в 12:20

    Оххх, да ви имам “шегите“ .... Зоологическа градина!!!

    Gavrilov

    21.10 2025 в 12:19

    Ефектът “Шиши” в действие. Пак не гласувайте, щото ПП са неможачи. Е на̀ ви “можене”.
     
