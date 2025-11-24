Намушкаха младеж в Студентския град

OFFNews 24 ноември 2025 в 11:15 340 0
Намушкване

Младеж е намушкан с нож в Студентския град в София.

Пострадалият е откаран в болница "Св. Анна" и е с опасност за живота.

Инцидентът се е случил в събота след 22 ч. пред заведение.

Извършителите се издирват.

