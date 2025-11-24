Намушкаха младеж в Студентския град

Младеж е намушкан с нож в Студентския град в София.
Пострадалият е откаран в болница "Св. Анна" и е с опасност за живота.
Инцидентът се е случил в събота след 22 ч. пред заведение.
Извършителите се издирват.
