Намушкаха млад мъж в Ловеч

Мъж на 25 години е бил намушкан в гърба в Ловеч. По случая има двама задържани, а трети се издирва, предаде БТА.
Сигналът за инцидента е подаден около 2:30 ч. на 12 октомври. На ул. „Тодор Каблешков“ полицаи открили пострадалия - криминално проявен и осъждан мъж, с прободна рана в гърба.
След първоначален преглед в ловешката болница, той е транспортиран в лечебно заведение в Плевен, където е опериран.
Задържани са двама мъже от ловешкото село Дренов - на 20 и 25 години. Издирва се 50-годишен криминално проявен и осъждан мъж, чието местонахождение все още не е установено.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Забрана на социални мрежи за деца до 15 г. предлага министър Вълчев
ИТН оттегли законопроекта си. Слави Трифонов: Съмнявам се, че Борисов го е чел
Забрана на социални мрежи за деца до 15 г. предлага министър Вълчев
''Хамас'' освободи всички 20 живи заложници