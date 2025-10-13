Намушкаха млад мъж в Ловеч

Мъж на 25 години е бил намушкан в гърба в Ловеч. По случая има двама задържани, а трети се издирва, предаде БТА.

Сигналът за инцидента е подаден около 2:30 ч. на 12 октомври. На ул. „Тодор Каблешков“ полицаи открили пострадалия - криминално проявен и осъждан мъж, с прободна рана в гърба.

След първоначален преглед в ловешката болница, той е транспортиран в лечебно заведение в Плевен, където е опериран.

Задържани са двама мъже от ловешкото село Дренов - на 20 и 25 години. Издирва се 50-годишен криминално проявен и осъждан мъж, чието местонахождение все още не е установено.