Намериха тялото на блъснат мъж край Козлодуй

Тази сутрин край Козлодуй е открито тяло на млад мъж. След извършване на оглед на мястото е установено, че той е бил блъснат, съобщиха от МВР за "Фокус".

По непотвърдена информация има задържан. Предполага се, че шофьорът е избягал от местопроизшествието.

Към момента все още не са ясни причините за инцидента, както и самоличността на загиналия.