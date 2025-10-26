Намериха тялото на блъснат мъж край Козлодуй

OFFNews 26 октомври 2025 в 18:45 1145 0
Полиция

Снимка БТА
Полиция

Тази сутрин край Козлодуй е открито тяло на млад мъж. След извършване на оглед на мястото е установено, че той е бил блъснат, съобщиха от МВР за "Фокус".

По непотвърдена информация има задържан. Предполага се, че шофьорът е избягал от местопроизшествието.

Към момента все още не са ясни причините за инцидента, както и самоличността на загиналия.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Тома Белев: Кадастърът е фалшифициран, за да се строи Елените