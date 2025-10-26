Намериха тялото на блъснат мъж край Козлодуй

Тази сутрин край Козлодуй е открито тяло на млад мъж. След извършване на оглед на мястото е установено, че той е бил блъснат, съобщиха от МВР за "Фокус".
По непотвърдена информация има задържан. Предполага се, че шофьорът е избягал от местопроизшествието.
Към момента все още не са ясни причините за инцидента, както и самоличността на загиналия.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Атанасов за опасността от руска атака през язовир Искър: Там няма бараки, а масивни постройки на 11 декара
Рая Назарян: Радев копира Борисов от времето, когато той караше джипката. Явно му е фен
Кремъл тества ракетата ''Буревестник'', способна да носи ядрена глава: Минала 14 000 км и била във въздуха 15 часа
Проверка на школата на министъра на културата от ИТН заради обвинения в сексуално насилие актьор Росен Белов