Намериха кокаин в полицейско управление, обвиняем издал униформените

В Благоевград разследват случай на открит във Второ полицейско управление на града кокаин.

Скандалният случай е от края на миналата седмица, а информацията, че в сградата на Второ РУ има скрит наркотик, е подадена от обвиняем по време на разпит, съобщи БНР.

Проверката е извършена от служители на полицията, които открили кокаина в кухина на вратата към преходното помещение за ареста.

За случая е уведомена прокуратурата, под чийто надзор се води разследването. Към момента няма информация кой е скрил кокаина и дали има замесени полицейски служители.

В началото на октомври полицай от Петрич бе арестуван по сигнал, че е част от престъпна група за производство и разпространение на канабис. Заедно с него бе задържан и търговец на дрога от село Беласица.

Преди два дни при полицейска акция в землището на санданското село Виногради бе открит близо 10 килограма сух канабис.

Добрите резултати в борбата с наркотрафика в Областната дирекция на МВР-Благоевград обаче се помрачават от съмненията за полицейско покровителство на търговията с дрога.