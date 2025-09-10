Намериха ферма за криптовалута в сградата на общината в Горна Оряховица

OFFNews 10 септември 2025 в 09:52 887 3
Сградата на общината

Снимка Община Горна Оряховица

Ферма за криптовалута бе открита в сградата на общината в Горна Оряховица. На нея се натъкнали служители от администрацията, които били шокирани от инсталацията от компютри за копаене на криптовалута, разположени в мазе на сградата, съобщи БНТ.

Кметът на града Николай Рашков незабавно е сигнализирал полицията. От общината потвърдиха за случая.

Криминалисти са влезли в помещението, а под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново е започнало разследване, което трябва да установи кой е стоял зад незаконната дейност.

Една от версиите е, че фермата за криптовалута е работила повече от 8 г., като през цялото време е черпила ток от общината.

По неофициална информация снощи е бил разпитан и бившият кмет Добромир Добрев. Той е обяснил, че не е посещавал помещенията и няма отношение към криптофермата.

    8000

    3

    BA

    10.09 2025 в 12:32

    -0
    +0
    Кирил Петков и Асен Василев, са - няма съмнение…..

    4040

    2

    bugomix

    10.09 2025 в 10:38

    -0
    +6
    Ток на аванта - чиста печалба.
    Имам съмнения че ще се намери виновника. Може и да набедят някои. Ще следя случая! Надявам се и медиите да го следят.

    3248

    1

    user4eto

    10.09 2025 в 10:02

    -0
    +10
    И никой не знае в общинска сграда, какво се случва в мазето?!?
    Аййййде бе!
     
