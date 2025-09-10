Намериха ферма за криптовалута в сградата на общината в Горна Оряховица

Ферма за криптовалута бе открита в сградата на общината в Горна Оряховица. На нея се натъкнали служители от администрацията, които били шокирани от инсталацията от компютри за копаене на криптовалута, разположени в мазе на сградата, съобщи БНТ.

Кметът на града Николай Рашков незабавно е сигнализирал полицията. От общината потвърдиха за случая.

Криминалисти са влезли в помещението, а под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново е започнало разследване, което трябва да установи кой е стоял зад незаконната дейност.

Една от версиите е, че фермата за криптовалута е работила повече от 8 г., като през цялото време е черпила ток от общината.

По неофициална информация снощи е бил разпитан и бившият кмет Добромир Добрев. Той е обяснил, че не е посещавал помещенията и няма отношение към криптофермата.