Намериха ферма за криптовалута в сградата на общината в Горна Оряховица

Ферма за криптовалута бе открита в сградата на общината в Горна Оряховица. На нея се натъкнали служители от администрацията, които били шокирани от инсталацията от компютри за копаене на криптовалута, разположени в мазе на сградата, съобщи БНТ.
Кметът на града Николай Рашков незабавно е сигнализирал полицията. От общината потвърдиха за случая.
Криминалисти са влезли в помещението, а под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново е започнало разследване, което трябва да установи кой е стоял зад незаконната дейност.
Една от версиите е, че фермата за криптовалута е работила повече от 8 г., като през цялото време е черпила ток от общината.
По неофициална информация снощи е бил разпитан и бившият кмет Добромир Добрев. Той е обяснил, че не е посещавал помещенията и няма отношение към криптофермата.
8000
3
10.09 2025 в 12:32
4040
2
10.09 2025 в 10:38
Имам съмнения че ще се намери виновника. Може и да набедят някои. Ще следя случая! Надявам се и медиите да го следят.
3248
1
10.09 2025 в 10:02
Аййййде бе!
