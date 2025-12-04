Намериха човешки останки в двора на болницата във Враца

Човешки останки са намерени сред растителност в двора на Многопрофилната болница за активно лечение във Враца, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от БНР.

Полицията проверява самоличността на починалия и кога е настъпила смъртта му.

Разследването продължава вече повече от едно денонощие и е затруднено, защото останките най-вероятно са станали жертва на бездомни кучета и чакали.

Районът е запустял и се намира в подхода към Врачанския Балкан.

Мястото е сборище на наркозависими, защото наблизо има метадонова програма.

