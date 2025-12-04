Намериха човешки останки в двора на болницата във Враца

Човешки останки са намерени сред растителност в двора на Многопрофилната болница за активно лечение във Враца, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от БНР.
Полицията проверява самоличността на починалия и кога е настъпила смъртта му.
Разследването продължава вече повече от едно денонощие и е затруднено, защото останките най-вероятно са станали жертва на бездомни кучета и чакали.
Районът е запустял и се намира в подхода към Врачанския Балкан.
Мястото е сборище на наркозависими, защото наблизо има метадонова програма.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
24468
1
04.12 2025 в 16:27
Песента, която милиони руснаци тайно припяват и плаши Путин
Внасят бюджет 2026 отново в понеделник
Захарова плаши ЕС, замразените руски милиарди са близо до Украйна
'Възраждане' се опитва да яхне антиправителствените протести
В проектобюджета влизат 60 млн. евро за купуване на лизинг на хеликоптери за пожари