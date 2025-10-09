Намериха 15 гранати на строеж в София

Работници на строеж на ул. "Лунна папрат" в София са открили 15 гранати, вероятно от Втората световна война, сигнализират зрители на bTV.

Строителите са копаели за нова сграда.

На мястото на строежа вече има линейка.

Чакат се сапьори, които да преценят какво да се прави с гранатите.