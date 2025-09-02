Над 50 души се борят с пожара в Национален парк Рила

Над 50 души - служители на Национален парк „Рила“, пожарникари, военни и горски служители, продължават борбата с пожара в Националния парк „Рила“ , съобщиха от пресцентъра на парка.

Оттам посочиха, че огъняът е в местността Белите камъни и в района над нея. Въпреки проливния дъжд през нощта в неделя, пожарът не беше потушен и усилията за справяне с огъня продължават вече пети ден, допълват от парка.

Гасенето е съсредоточено в участъци с горящи сухи дървета, храсти и клони в горската част. В субалпийския пояс, в посока към върховете Скачковец и Исмаилица, има две огнища, причинени от силния вятър, като едното вече е овладяно, а другото в момента се обработва. Гори суха трева и хвойна на трудно достъпни места на надморска височина над 2100 метра.

Екипите са разпределени на три основни групи по периферията и във високата част на планината, за да не се допуска разпространението на огъня.

