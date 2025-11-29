Над 12 000 флакона с райски газ иззе СДВР

Над 12 000 флакона и капсули с райски газ са открити в склад в София при съвместна специализирана полицейска операция на „Икономическа полиция“ и Първо районно управление. Това съобщи зам.-директорът на „Икономическа полиция“ към СДВР Кристиян Костов.
Към момента се изчислява точното количество, но за момента са над 12 000 флакони и капсули.
По думите на Костов, стоката е била предназначена както за вътрешния пазар, така и за международен трафик, но се разпространява предимно в питейни и увеселителни заведения.
В рамките на операцията е задържано едно лице. По първоначална информация мъжът има предходни криминални прояви.
Веществата са иззети, като предстои назначаването на съответните експертизи за изследване на съдържанието на флаконите. Изяснява се и собствеността на наетия склад.
Това е едно от най-големите количества, заловени от началото на годината, като според Костов реализацията влиза в „топ 5“ на успешните акции за 2025 г.
Извършват се и множество проверки около училищата, тъй като приоритет е защитата на децата.
