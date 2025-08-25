МВР започва втора проверка по случая с тежкия инцидент с АТВ

МВР започва втора проверка за действията на полицейските органи и длъжностните лица по случая с тежкия инцидент с АТВ в курорта Слънчев бряг на 14 август. Тя е по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и със заповед на директора на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков, съобщават от вътрешното ведомство.

Проверката е заради сигнал от близки на пострадалите.

Първата проверка за действията на полицията по случая бе разпоредена от директора на Областната дирекция на МВР–Бургас старши комисар Владимир Маринов, допълват от МВР.

При инцидента с АТВ-то в средата на месеца пострадаха петима души, сред които три деца. От бургаската болница казаха, че в реанимацията са настанени дете и жена, блъснати от управляваното от 18-годишен возило, който бе задържан, но по-късно пуснат под домашен арест. Това предизвика вълна от протести.

На 21 август и. ф. ръководител на държавното обвинение Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, за да го възложи на Националната следствена служба.

Ден по-късно 18-годишният Никола Бургазлиев бе върнат за постоянно в ареста.