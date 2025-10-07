МВР съобщи днес, че разследва случая с подпалените камиони през юли

МВР работи по случая с подпалените камиони на турската фирма “Норм Санаи Юрюнлери Ималят Ве Дъш Тиджарет Лимитид Ширкети”, която кандидатстваше за почистването на зона 6 - Красно село и Люлин и се отказа от търга.

Това става ясно от съобщение на вътрешното министерство днес, макар че случаят е от края на юли, а първи за него съобщиха от Да, България през септември.

Съобщението на МВР гласи:

Във връзка с опитите за политически спекулации, направени тази сутрин от страна на общински съветник от София, пресцентърът на МВР уточнява: Категорично не отговарят на истината твърденията, че МВР или СДВР укрива или не работи по случай "със запалени камиони в София в края на юли".

На 29 юли около 03.10 часа в столичното Осмо РУ е получен сигнал за горящи камиони на ул. Околовръстен път. Изпратени са екипи на полицията, както и на СДПБЗН, потушен е огънят, от който са засегнати 4 товарни автомобила за събиране на отпадъци с турски регистрационни номера. Камионите са били на паркинг, стопанисван от фирма, помещаваща се на адреса. Изгорели са кабините и гумите на автомобилите. На паркинга през нощта е имало жива охрана, но служителят не е чул, когато са запалени камионите.

Извършен е оглед в присъствието на експерт при СДПБЗН. Своевременно е образувано досъдебно производство по описа на Осмо РУ по чл. 330, ал. 1 от НК. Иззети са веществени доказателства.

Според събраната първоначална информация, по данни на собственика на фирмата, чиито са камионите, той лично е познавал собствениците на паркинга, като и друг път е паркирал автомобили там. Не е съобщил за конфликти или неуредени финансови отношения.

Установени са камери за видеонаблюдение, записите са прегледани. Разпитани са свидетели. Работата по установяване на извършителите на деянието продължава.

В информационния бюлетин на МВР се публикува информация за по-характерни разкрити или извършени през денонощието престъпления на територията на цялата страна, с акцент върху случаите с жертви или пострадали. При образувано досъдебно производство не се съобщават подробности по хода на разследването, а информация се огласява съгласувано с компетентната прокуратура.

Пресцентърът на МВР призовава да не се спекулира с работата на полицейските служители за обслужването на политически тези и цели, за да не се възпрепятстват действията по текущи разследвания.

Гражданите, които разполагат с информация или данни, свързани с разследването, могат да го подпомогнат, като ги предоставят в СДВР или прокуратурата.

През септември съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев каза, че голяма турска фирма е отказала да вземе участие в търга за извозване на боклук. Според него причината е, че нейни камиони са били подпалени на охраняем паркинг в София.