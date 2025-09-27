МВР с акция за чужди водачи с невръчени глоби - спипа румънец с 26 фиша

МВР извършва специализирана полицейска акция за товарни автомобили с чужда регистрация с невръчени или неплатени глоби, стана ясно от брифинг на полицията днес.

В рамките на операцията е спрян водач с 26 глоби за общо 3960 лева. Акцията се провежда в района на ГКПП "Кулата".

„След като системите на ТОЛ управлението засекат товарни автомобили основно с чужда регистрация, които се движат с невръчени/неплатени глоби, те биват спирани, на водачите се дава възможност за плащане на глобите през ПОС терминал на място или се разяснява как да бъдат платени по банков път. Ако служителите ни установят нарушение на място, съставят глоба с фиш. Съгласно последните измененията на ЗДвП, ако водачът не плати на място, се прилага принудителна мярка спрямо него, като се сваля номерът на автомобила и се отнема свидетелството за регистрация до заплащането на глобата", поясни ст. инсп. Георги Бучков от Пътна полиция, ОДМВР Благоевград.

От 8 ч. сутринта случаите на водачи, движили се с неплатени глоби, са 13. Те са спрени и глобите са им връчени на място. По-характерен е случаят на румънски шофьор с 26 невръчени глоби на обща стойност 3960 лева, които той ще плати по банков път, допълни ст. инспектор Бучков.

Действията на Пътна полиция са стъпка към по-голяма събираемост на средствата от глоби, наложени на автомобили с чуждестранна регистрация. Прилагането на мерките ще продължи с участието на служителите и от други структури на МВР, съобщава пресцентърът на вътрешното министерство.