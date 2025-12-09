МВР атакува заложни къщи в София, финансирали провокатори на протести

МВР влезе във финансови къщи, които предлагат бързи кредити, и в заложни къщи, съобщи БНТ.
Проверките са провокирани от оперативни данни, че чрез тези къщи се финансират провокатори, които да влизат в протестите и да предизвикват безредици.
Проверяват се редица подобни фирми в югозападните квартали на София.
Полицейска акция провежда отряд "Кобра" в столичния квартал "Люлин", съобщи Нова тв.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Йотова: Европейската комисия предложи най-рисковия бюджет за следващите седем години
ISW: Русия работи за протести срещу Зеленски
Тайно ''окръжно'' и скандал заради премахването на езиковите паралелки
Файненшъл таймс: Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа