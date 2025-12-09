МВР атакува заложни къщи в София, финансирали провокатори на протести

МВР влезе във финансови къщи, които предлагат бързи кредити, и в заложни къщи, съобщи БНТ.

Проверките са провокирани от оперативни данни, че чрез тези къщи се финансират провокатори, които да влизат в протестите и да предизвикват безредици.

Проверяват се редица подобни фирми в югозападните квартали на София.

Полицейска акция провежда отряд "Кобра" в столичния квартал "Люлин", съобщи Нова тв.