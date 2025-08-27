МС предложи официално Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Правителството прие решение за предложение до президента Румен Радев за издаване на указ за назначаване на Мирослав Атанасов Рашков за главен секретар на МВР, съобщиха от Министерския съвет.

Мирослав Рашков напълно отговаря на изискванията на чл. 36, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи за заемане на длъжността главен секретар на МВР, допълват от "Дондуков" 1.

"Главен комисар Рашков напълно отговаря на изискванията от Закона за МВР за заемане на длъжността главен секретар на министерството. По време на службата си в МВР той придобива значителен професионален опит по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, защита на националната сигурност и защита правата и свободите на гражданите", посочи вътрешният министър Даниел Митов.

По думите му Рашков налага екипен принцип в работата си, довел до поредица от положителни резултати в структурите на ведомството при предотвратяването и разкриването на значителен брой престъпления.