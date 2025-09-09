Моторист загина при катастрофа в Сливен

Моторист загина при катастрофа в Сливен, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Инцидентът е станал между лек автомобил „Киа“, управляван от мъж на 66 години и мотоциклет „Ямаха“, управляван от 29-годишен водач. В резултат на катастрофата мотористът е починал, предаде БТА.

Шофьорът на лекия автомобил е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества – пробите са отрицателни. Причината за произшествието е в процес на установяване. Инцидентът е станал на 8 септември, около 11:49 часа, на бул. „Илинденско въстание“ в града.

По случая е образувано досъдебно производство.

От началото на годината са регистрирани 4669 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 298 души, а пострадалите са 5862.

