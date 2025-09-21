Моторист и шофьор на кола загинаха при тежка катастрофа до Телевизионната кула

Двама души загинаха при тежка катастрофа на бул. „Драган Цанков“ в столицата.

Произшествието е станало на булеварда в района на Телевизионната кула.

Мотор с двама души се е блъснал в автомобил. Загинал е шофьорът на леката кола и мотористът. 18-годишно момиче е с тежка травма и е откарано в болница.

Сигналът е подаден в 12:33 ч.

Има автомобили на Спешна помощ и на полицията. Движението в района е затруднено, съобщава бТВ.