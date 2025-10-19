Момче на 15 г. почина намушкано в столичен мол (обновена)

Момче на около 15 години е пострадало в столичен мол, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи. То е транспортирано в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", където по-късно е починало.

Сигналът за инцидента е постъпил малко преди 20 часа.

Причините за нещастния случай се изясняват.