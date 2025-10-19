Момче на 15 г. почина намушкано в столичен мол (обновена)

OFFNews 19 октомври 2025 в 21:13 3705 5
Снимката е илюстративна

Снимка БГНЕС
Момче на около 15 години е пострадало в столичен мол, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи. То е транспортирано в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", където по-късно е починало.

Сигналът за инцидента е постъпил малко преди 20 часа.

Причините за нещастния случай се изясняват.

    1605

    5

    Mumko

    20.10 2025 в 07:28

    -0
    +0
    Преди години в мола в Люлин едни шмъркаха без изобщо да се крият. Отивам при охраната и той ни казва: аз нищо не мога да направя. Обадете се на 112. Викам: как така нищо? Защо си тука?
    Бил е така, само по изискване да има охрана. Полиция дойде след повече от 30 минути. Познайте дали имаше някой вече.
    Жалко за детето :(

    -7400

    4

    Gunteer

    19.10 2025 в 22:20

    -0
    +6
    Момчето е починало.
    Толкова много случаи на насилие в тази молове и около тях имаше през последните години и въпреки това охраната не беше сменена с боеспособна охрана, която да може да предотвратява подобни инциденти в самото начало. Съмнявам се и наблюдението да е дори прилично и кадрите да са обучени. Тази "работа" я работят някакви чичовци, които не знаят какво е това професионална охрана. Плащат им сигурно не повече от 1200 лева, какви да са? Собствениците на мола трябва да бъдат съдени за престъпно бездействие, но надали това ще се случи. Можеха да инсталират термални камери и други такива, но не им пука дори за собствения им бизнес, защото те не са бизнесмени, а безмозъчни и гадни перачи, направили парите си от насилие.

    3537

    3

    Деспин Митрев

    19.10 2025 в 21:56

    -0
    +6
    Собственика на имота отговаря за това, което се случва там. Или организаторът, ако е мероприятие.

    18134

    2

    Кумулонимбус

    19.10 2025 в 21:15

    -0
    +0
    Дали са пясъчните или фашизираните локални подчовеци е все тая. Престъпността няма раса.

    510

    1

    sandman

    19.10 2025 в 20:57

    -0
    +0
    Въпросът е дали някой от пясъчните подчовеци е замесен...

    хахахахаха
     
