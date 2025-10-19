Момче на 15 е било намушкано в столичен мол (обновена)

OFFNews 19 октомври 2025 в 21:13 1809 4
Снимката е илюстративна

Снимка БГНЕС
Снимката е илюстративна

Момче на около 15 години е пострадало в столичен мол, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи. То е закарано в лечебно заведение.

Малко преди 20 часа е постъпил сигнал за намушкано момче.

На място има полицейски екипи и се установяват причините за инцидента.

От болница "Пирогов" потвърдиха, че детето е в противошокова зала.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -7400

    4

    Gunteer

    19.10 2025 в 22:20

    -0
    +0
    Момчето е починало.
    Толкова много случаи на насилие в тази молове и около тях имаше през последните години и въпреки това охраната не беше сменена с боеспособна охрана, която да може да предотвратява подобни инциденти в самото начало. Съмнявам се и наблюдението да е дори прилично и кадрите да са обучени. Тази "работа" я работят някакви чичовци, които не знаят какво е това професионална охрана. Плащат им сигурно не повече от 1200 лева, какви да са? Собствениците на мола трябва да бъдат съдени за престъпно бездействие, но надали това ще се случи. Можеха да инсталират термални камери и други такива, но не им пука дори за собствения им бизнес, защото те не са бизнесмени, а безмозъчни и гадни перачи, направили парите си от насилие.

    3537

    3

    Деспин Митрев

    19.10 2025 в 21:56

    -0
    +0
    Собственика на имота отговаря за това, което се случва там. Или организаторът, ако е мероприятие.

    18134

    2

    Кумулонимбус

    19.10 2025 в 21:15

    -0
    +0
    Дали са пясъчните или фашизираните локални подчовеци е все тая. Престъпността няма раса.

    510

    1

    sandman

    19.10 2025 в 20:57

    -0
    +0
    Въпросът е дали някой от пясъчните подчовеци е замесен...

    хахахахаха

     
    X

    Финансовият подкаст на OFFNews: Еврото в България – какво да очакваме за заемите и джоба ни?