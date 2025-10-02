Мними полицаи отмъкнаха хиляди левове от две възрастни видинчанки

Видинските криминалисти разследват две телефонни измами, извършени на 30 септември. В поредица от телефонни разговори две възрастни видинчанки били въведени в заблуждение, че съдействат на МВР при полицейска операция за залавяне на телефонни измамници, предаде Нова ТВ.

Спазвайки дадените „указания“, към 15.30 часа пред хотел в града, 82-годишна жена предала на непозната, представила се за полицай, сумата от 8000 лева. Същата вечер, пред входа на жилищния си блок, втората жертва на телефонната измама - жена на 86 години- дала на друг непознат плик с 1220 лева.

Работата по разследването на измамите продължава, съобщават от полицията във Видин.

Криминалистите апелират към гражданите да бъдат бдителни и напомнят, че служителите на реда не искат парични средства, за да изпълняват служебните си задължения. Не се доверявайте на получено телефонно обаждане с искане на пари. Незабавно прекъснете разговора. Запазете спокойствие, говорете с близките си, обадете се в полицията или посетете най-близкото районно управление на МВР, съветват от полицията.