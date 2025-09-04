Младежи пребиха шефа на МВР-Русе заради забележка

Директорът на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров е бил пребит рано тази сутрин на път за фитнес залата, съобщи бТВ. До момента няма официална информация по случая. Кметът на дунавския град Пенчо Милков обаче потвърди новината на фейсбук профила си.

„Шокиран и гневен съм! Като кмет на Русе заявявам категорично: няма да търпим насилие и безнаказаност! Изисквам извършителите незабавно да бъдат задържани и съдени с цялата строгост на закона“, написа той.

Инцидентът се е случил рано сутринта около 05:30 часа в района на ул. „Мостова“ и бул. „Придунавски“. Кожухаров е направил забележка на младежи, които правили рискови маневри на пътя, без да подозират кой е. Това му коствало нападение и бой.

Директорът на полицията е бил откаран в болница, където е бил опериран по спешност.

Първоначално е имало опасност да бъде отстранен единият му бъбрек, но лекарите са успели да го спасят. В момента Кожухаров е в интензивно отделение.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков пътуват за Русе, съобщи пресцентърът на МВР малко след като новината се появи в медиите. Те ще посетят УМБАЛ „Канев", където е настанен за лечение пострадалият старши комисар Николай Кожухаров.