Младежи пребиха шефа на МВР-Русе заради забележка

OFFNews 04 септември 2025 в 14:41 5866 9
Николай Кожухаров

Снимка бТВ
Николай Кожухаров

Директорът на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров е бил пребит рано тази сутрин на път за фитнес залата, съобщи бТВ. До момента няма официална информация по случая. Кметът на дунавския град Пенчо Милков обаче потвърди новината на фейсбук профила си.

„Шокиран и гневен съм! Като кмет на Русе заявявам категорично: няма да търпим насилие и безнаказаност! Изисквам извършителите незабавно да бъдат задържани и съдени с цялата строгост на закона“, написа той.

Инцидентът се е случил рано сутринта около 05:30 часа в района на ул. „Мостова“ и бул. „Придунавски“. Кожухаров е направил забележка на младежи, които правили рискови маневри на пътя, без да подозират кой е. Това му коствало нападение и бой.

Директорът на полицията е бил откаран в болница, където е бил опериран по спешност.

Първоначално е имало опасност да бъде отстранен единият му бъбрек, но лекарите са успели да го спасят. В момента Кожухаров е в интензивно отделение.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков пътуват за Русе, съобщи пресцентърът на МВР малко след като новината се появи в медиите. Те ще посетят УМБАЛ „Канев", където е настанен за лечение пострадалият старши комисар Николай Кожухаров.

    3248

    9

    user4eto

    04.09 2025 в 16:14

    -0
    +0
    И Алиса не е виждала такава страна на чудесата, като нашата.

    12377

    8

    Анализи

    04.09 2025 в 16:01

    -0
    +0
    Дано се оправи човекът. Деянието е самоупрвство. Трябва всякакъв вид самоуправство да се забрани и наказва най-строго ог закона.

    -2874

    7

    Владè

    04.09 2025 в 15:42

    -0
    +0
    Лелеееееее ужасасссс. Цената на длужносття преди или после се плаща. Нали на семерджийчетата , семердждиите са го назначили. Той е там да ги пази , не да ги оръмжава . Дрипава държава.

    -6100

    6

    Gunteer

    04.09 2025 в 15:31

    -0
    +14
    Съжалявам за човека, но отново неадекватно! Отиваш на фитнес, виждаш група маймуни, които няма значение дали с млади или дърти, те са безмозъчни маймуни, които цял живот няма да стават за нищо. Не отиваш да правиш забележка като гражданин, а викаш подкрепляния и им съставяш незабавно акт за хулиганство и опасно противообщесвено поведение и ги вкарваш в ареста! Викаш родителите, които са същите кретени, и им предаваш маймунте им. Престанете да се държите така, все едно сте си вкъщи, било за добро, или не! Тези маймуни и техните родители-маймуни трябва дабъдат атакувани по всички фронтовете, докато не е станало твърде късно!

    2973

    5

    Johnny B Goode

    04.09 2025 в 15:15

    -0
    +6
    Мдааа. Някои келешчета май са настъпили котето.
    Сега ще научат казармения термин "гонка по устав".

    180

    4

    Far Rider

    04.09 2025 в 15:11

    -3
    +3
    След като милиционерите бият все някога идва и техния ред.

    4246

    3

    БотоксПутю

    04.09 2025 в 15:06

    -0
    +10
    Президентът не може да бъде пребит, защото се движи с екскорт от 5-6 автомобила като охрана. Башка линейката.Тъй, че ако някой желае Президентът да бъде ошамарен, трябва да се договори с Деса да свърши тази работа.

    4000

    2

    Yavor Asparuhov

    04.09 2025 в 15:03

    -0
    +14
    Вчера четох за бивш министър, който се контузил от лоша настилка. Днес шеф на полиция прибит от хулигани. На каквото си постеляш на това ще легнеш. Работа, работа и пак работа.

    242

    1

    Октим

    04.09 2025 в 14:49

    -0
    +3
    Очакваше се да се стигне и до там!!! Няма да се учудя, ако някой пребие и президента, макар че той най-много си заслужава боя...
     
    X

