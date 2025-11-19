Млада шофьорка се заби в мантинела на пътя Бургас-Слънчев бряг

Автомобил катастрофира зрелищно тази сутрин на главния път Бургас - Слънчев бряг, предаде БНТ.
Катастрофата е станала малко след 9:20 часа днес в близост до кв. "Сарафово" в посока Бургас.
Зад волана е била 24-годишна жена от Стара Загора.
Автомобилът ѝ се е забил в разделителната мантинела между двете платна за движение. На място са пристигнали екипи на полиция и Спешна помощ.
Въпреки сериозния характер на удара, шофьорката не е пострадала. Към момента не се съобщава и за други пострадали.
Причините за инцидента все още се изясняват. Трафикът в района се нормализира.
19.11 2025 в 11:53
