Млад шофьор заспа зад волана и се блъсна челно в автобус в Бургас

24-годишен шофьор се е блъснал челно в общински автобус в Бургас, след като заспал зад волана, предаде БНТ.

Катастрофата се е случила в събота сутрин около 7:40 часа, при добра видимост и вече светло време.

Младият шофьор е с контузия на коремната стена и гръдния кош. Настанен е за лечение в УМБАЛ-Бургас без опасност за живота.

Общинският автобус е бил управляван от 48-годишен бургазлия. Водачът не е пострадал.

Общо 17 души са ранени при 10 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

От началото на месеца са станали 162 катастрофи, с 18 загинали и 204 ранени.