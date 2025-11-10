Млад шофьор заспа зад волана и се блъсна челно в автобус в Бургас

24-годишен шофьор се е блъснал челно в общински автобус в Бургас, след като заспал зад волана, предаде БНТ.
Катастрофата се е случила в събота сутрин около 7:40 часа, при добра видимост и вече светло време.
Младият шофьор е с контузия на коремната стена и гръдния кош. Настанен е за лечение в УМБАЛ-Бургас без опасност за живота.
Общинският автобус е бил управляван от 48-годишен бургазлия. Водачът не е пострадал.
Общо 17 души са ранени при 10 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.
От началото на месеца са станали 162 катастрофи, с 18 загинали и 204 ранени.
10.11 2025 в 10:27
