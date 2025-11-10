Млад шофьор заспа зад волана и се блъсна челно в автобус в Бургас

OFFNews 10 ноември 2025 в 09:31 684 1
Катастрофа

Снимка Pixabay
Катастрофа

24-годишен шофьор се е блъснал челно в общински автобус в Бургас, след като заспал зад волана, предаде БНТ.

Катастрофата се е случила в събота сутрин около 7:40 часа, при добра видимост и вече светло време.

Младият шофьор е с контузия на коремната стена и гръдния кош. Настанен е за лечение в УМБАЛ-Бургас без опасност за живота.

Общинският автобус е бил управляван от 48-годишен бургазлия. Водачът не е пострадал.

Общо 17 души са ранени при 10 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

От началото на месеца са станали 162 катастрофи, с 18 загинали и 204 ранени.

    Коментари
    10.11 2025 в 10:27

    Май си съперничим само с Украйна по броя на цивилните жертви. Ама там е виновно животното от североизток. А тук??
     
